Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с главным тренером

Новое соглашение Андрея Разина с «Металлургом» рассчитано до конца сезона 2025/26

Андрей Разин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным. Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.

Соглашение продлено на один год, теперь оно рассчитано до конца сезона 2025/26.

Разин стал главным тренером «Металлурга» в 2023 году. До этого он тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь». В первый же сезон после прихода в «Металлург» Разин привел команду к Кубку Гагарина. В финальной серии магнитогорцы обыграли ярославский «Локомотив».

В качестве игрока Разин выступал за «Металлург» в сезонах 1994/95 и 1995/96, с 1997 по 2001 год и с 2004 по 2005-й. С командой он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем», а также автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.