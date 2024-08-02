 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с главным тренером

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным
Новое соглашение Андрея Разина с «Металлургом» рассчитано до конца сезона 2025/26
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным. Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.

Соглашение продлено на один год, теперь оно рассчитано до конца сезона 2025/26.

Разин стал главным тренером «Металлурга» в 2023 году. До этого он тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь». В первый же сезон после прихода в «Металлург» Разин привел команду к Кубку Гагарина. В финальной серии магнитогорцы обыграли ярославский «Локомотив».

Собрали аншлаг и ₽10 млн. Как прошел «Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ
Спорт
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В качестве игрока Разин выступал за «Металлург» в сезонах 1994/95 и 1995/96, с 1997 по 2001 год и с 2004 по 2005-й. С командой он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем», а также автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.

Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран

В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»

Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Акции Intel рухнули на 19%

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Андрей Разин
Материалы по теме
«Динамо» продлило контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром
Спорт
ФХР назвала три условия для независимости КХЛ
Спорт
ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
ФНС начислила Ивлеевой долг в ₽3,7 млнОбщество, 15:45
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели после выхода отчетности по РСБУИнвестиции, 15:44
Омбудсмен Дагестана взял на контроль смерть избитого в РОВД военногоОбщество, 15:42
Генпрокурор в Совфеде показал сенаторам копию уголовного дела СавельеваПолитика, 15:38
SberCIB спрогнозировал падение рубля в августеИнвестиции, 15:34
На Олимпийских играх перепутали флаги России и СССРСпорт, 15:32
СК раскрыл, в чем подозревают сенатора Савельева⁠Политика, 15:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия без медалей в прыжках на батуте. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:30
Россиянка осталась без медали в прыжках на батуте на ОлимпиадеСпорт, 15:29
МИД Болгарии предупредил о временной приостановке приема заявок на визыПолитика, 15:22
Что такое динамическая защита телефонного номераРБК и MТС Exolve, 15:21
Песков не исключил, что Гершкович сможет взять у Путина интервьюПолитика, 15:10
Ефимов сообщил об усилении контроля за площадью квартир в МосквеГород, 15:07
Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с главным тренеромСпорт, 15:02