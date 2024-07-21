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Собрали аншлаг и ₽10 млн. Как прошел «Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ

Звезды НХЛ, среди которых были Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев, провели в Москве «Матч года» с лучшими игроками КХЛ. Как лучшие российские игроки забросили 16 шайб при аншлаге — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Команды звезд НХЛ и КХЛ провели на «ЦСКА Арене» в Москве благотворительный «Матч года», который собрал более 12 тыс. зрителей и 10 млн руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Организовали встречу команда «Сектор 98» Михаила Сергачева и Arena Play Артемия Панарина. Вырученные средства в основном пойдут благотворительным фондам, организованным самими игроками.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Панарин рассказал «Матч ТВ», что еще в середине сезона договорился с Сергачевым устроить благотворительную встречу, а потом к этому проекту подключился Александр Овечкин.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В команду НХЛ вошли: Овечкин, Панарин, Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Петр Кочетков, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук, Павел Бучневич, Андрей Свечников, Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Егор Замула, Александр Романов, Василий Подколзин, Денис Гурьянов.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Команда звезд КХЛ: Илья Набоков, Михаил Бердин, Максим Дорожко, Никита Зайцев, Александр Никишин, Вадим Шипачев, Николай Голдобин, Павел Порядин, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин, Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Егор Яковлев, Василий Атанасов, Анатолий Голышев, Сергей Толчинский, Богдан Конюшков, Дамир Шарипзянов, Андрей Миронов, Григорий Панин, Антон Бурдасов, Александр Волков.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Последний раз мы играли в Москве на чемпионате мира. Конечно, болельщики соскучились по нам, а мы по ним. Очень радостное событие», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Овечкин открыл счет в матче уже на первой минуте.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Всего в матче забросили 16 шайб — по дублю оформили Воронков (НХЛ), Порядин и Голдобин (КХЛ). У заокеанских игроков также забивали Свечников, Малкин, Панарин, Подколзин и Бучневич, а у команды КХЛ — Бурдасов, Голышев, Ткачев и Толчинский.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Встреча завершилась со счетом 8:8. В серии буллитов команды реализовали по одной попытке.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лучшим игроком встречи признали Овечкина.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Автором лучшего гола стал Николай Голдобин.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Панарин заявил, что есть планы проводить подобные мероприятия в разных городах России, но с привлечением иностранных звезд пока «есть некие сложности».

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил «РИА Новости», что получился большой праздник, хотя такой матч организовать непросто, потому что есть проблемы из-за страховок игроков НХЛ.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сергачев после матча признался, что хоккеисты «кайфанули» и ждут возможности сыграть в следующем году. Он также сказал, что попробует уговорить приехать на мероприятие Никиту Кучерова.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Организаторы «Матча года» сообщили, что вырученные средства будут направлены на различные благотворительные инициативы, включая реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями.

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Анна Сатдинова, Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
Хоккей НХЛ КХЛ Александр Овечкин Евгений Малкин Артемий Панарин Николай Голдобин Михаил Сергачев
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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