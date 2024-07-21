Собрали аншлаг и ₽10 млн. Как прошел «Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ
Команды звезд НХЛ и КХЛ провели на «ЦСКА Арене» в Москве благотворительный «Матч года», который собрал более 12 тыс. зрителей и 10 млн руб.
Организовали встречу команда «Сектор 98» Михаила Сергачева и Arena Play Артемия Панарина. Вырученные средства в основном пойдут благотворительным фондам, организованным самими игроками.
Панарин рассказал «Матч ТВ», что еще в середине сезона договорился с Сергачевым устроить благотворительную встречу, а потом к этому проекту подключился Александр Овечкин.
В команду НХЛ вошли: Овечкин, Панарин, Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Петр Кочетков, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук, Павел Бучневич, Андрей Свечников, Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Егор Замула, Александр Романов, Василий Подколзин, Денис Гурьянов.
Команда звезд КХЛ: Илья Набоков, Михаил Бердин, Максим Дорожко, Никита Зайцев, Александр Никишин, Вадим Шипачев, Николай Голдобин, Павел Порядин, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин, Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Егор Яковлев, Василий Атанасов, Анатолий Голышев, Сергей Толчинский, Богдан Конюшков, Дамир Шарипзянов, Андрей Миронов, Григорий Панин, Антон Бурдасов, Александр Волков.
«Последний раз мы играли в Москве на чемпионате мира. Конечно, болельщики соскучились по нам, а мы по ним. Очень радостное событие», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».
Овечкин открыл счет в матче уже на первой минуте.
Всего в матче забросили 16 шайб — по дублю оформили Воронков (НХЛ), Порядин и Голдобин (КХЛ). У заокеанских игроков также забивали Свечников, Малкин, Панарин, Подколзин и Бучневич, а у команды КХЛ — Бурдасов, Голышев, Ткачев и Толчинский.
Встреча завершилась со счетом 8:8. В серии буллитов команды реализовали по одной попытке.
Лучшим игроком встречи признали Овечкина.
Автором лучшего гола стал Николай Голдобин.
Панарин заявил, что есть планы проводить подобные мероприятия в разных городах России, но с привлечением иностранных звезд пока «есть некие сложности».
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил «РИА Новости», что получился большой праздник, хотя такой матч организовать непросто, потому что есть проблемы из-за страховок игроков НХЛ.
Сергачев после матча признался, что хоккеисты «кайфанули» и ждут возможности сыграть в следующем году. Он также сказал, что попробует уговорить приехать на мероприятие Никиту Кучерова.
Организаторы «Матча года» сообщили, что вырученные средства будут направлены на различные благотворительные инициативы, включая реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями.
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