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Спорт ,  
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Подозреваемый в ставке футболист пожаловался правоохранителям на РФС

Подозреваемый в ставке Писарский пожаловался правоохранителям на РФС и букмекера
Футболиста Писарского по сигналу букмекера заподозрили в ставке через посредника. Юрист игрока заявил, что тот попросил полицию провести проверку действий РФС и букмекера на предмет нарушений закона о передаче персональных данных
Владимир Писарский
Владимир Писарский (Фото: Официальный сайт ФК «‎Сочи» )

Футболист Владимир Писарский, которого ждет разбирательство в связи с подозрениями в ставке на матч со своим участием, обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении гендиректора букмекерской компании «Бетсити» Алексея Коршкова и должностных лиц РФС. Об этом в телеграм-канале написал юрист Антон Смирнов, представляющий интересы спортсмена.

По словам Смирнова, заявление подано по статье 272 1. УК (незаконные использование, передача, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные; наказывается лишением свободы на срок до четырех лет).

Metaratings и телеграм-канал «Мутко против» 30 июня писали, что Писарского ждет разбирательство в РФС из-за сигнала букмекеров о возможной победной ставке через посредника на стыковой матч с «Пари НН», в котором он получил красную карточку. Смирнов называл обвинения в адрес игрока надуманными.

«Мы считаем недопустимым незаконно передавать персональные данные граждан и то судилище, которое устроили Писарскому вне рамок закона и без каких бы то ни было доказательств его вины», — написал Смирнов.

Юрист также назвал неприемлемыми «насмешки», «оценки и давление на независимые юрисдикционные органы РФС» генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

РБК обратился за комментарием в офис БК «Бетсити» и пресс-службу РФС.

Писарский (до 2023 года — Сычевой) провел прошлый сезон в «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов», в 30 матчах забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Владимир Писарский Российский футбольный союз (РФС) ставки на спорт букмекерские конторы
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