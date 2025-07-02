Хачанов впервые за четыре года вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин в пяти сетах переиграл 144-ю ракетку мира Мотидзуки и впервые с 2021 года прошел на Уимблдоне дальше второго раунда

Карен Хачанов (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона — турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Во втором круге Хачанов в пяти сетах победил 22-летнего японца Синтаро Мотидзуки, который занимает 144-е место в рейтинге, — 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался больше 3,5 часа.

В 1/16 финала соперником Хачанова будет португалец Нуну Боржеш или британец Билли Харрис (151-й).

Хачанов занимает 20-е место в рейтинге ATP.

Лучшим результатом Хачанова на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году. В 2022-м россиян на турнир не допустили, в 2023-м теннисист не смог выступить из-за травмы, а в прошлом году проиграл во втором круге.

Призовой фонд Уимблдона превышает €62 млн.