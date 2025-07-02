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Спорт ,  
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«Ладу» перевели в Западную конференцию КХЛ после исключения «Витязя»

В Западной конференции «Лада» заменит подмосковный «Витязь», который был исключен из состава участников КХЛ
Фото: телеграм-канал ХК «Лада»
Фото: телеграм-канал ХК «Лада»

Тольяттинская «Лада» переведена в Западную конференцию КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Такое решение было принято на заседании правления КХЛ.

Календарь сезона «Фонбет» — КХЛ 2025/26 будет представлен в пятницу, 4 июля.

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В Западной конференции «Лада» заменит подмосковный «Витязь», который был исключен из состава участников КХЛ сезонов 2025/26–2029/30.

В прошлом сезоне «Лада» по итогам регулярного чемпионата заняла десятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Лада
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