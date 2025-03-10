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«Спартак» победил «Ак Барс» в рекордном матче Жамнова

«Спартак» победил «Ак Барс» в рекордном матче Жамнова в КХЛ
Матч в Казани завершился со счетом 5:3 в пользу «Спартака». Жамнов провел рекордный 141-й матч во главе «красно-белых»
Алексей Жамнов
Алексей Жамнов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Московский «Спартак» одержал выездную победу над казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:3.

У хозяев забивали Альберт Яруллин (26-я минута), Семен Терехов (34) и Дмитрий Яшкин (51).

У «Спартака» отличились Павел Ткаченко (восьмая минута), Иван Морозов (10, 60), Ансель Галимов (32), Дмитрий Вишневский (35).

Алексей Жамнов побил рекорд Милоша Ржиги по числу матчей КХЛ в качестве главного тренера «Спартака». Для Жамнова эта играла стала 141-й в этой должности.

В параллельном матче ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счетом 3:0, одержав вторую сухую победу над череповчанами за семь дней.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Ак Барс Алексей Жамнов
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