«Спартак» победил «Ак Барс» в рекордном матче Жамнова в КХЛ

Матч в Казани завершился со счетом 5:3 в пользу «Спартака». Жамнов провел рекордный 141-й матч во главе «красно-белых»

Алексей Жамнов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Московский «Спартак» одержал выездную победу над казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:3.

У хозяев забивали Альберт Яруллин (26-я минута), Семен Терехов (34) и Дмитрий Яшкин (51).

У «Спартака» отличились Павел Ткаченко (восьмая минута), Иван Морозов (10, 60), Ансель Галимов (32), Дмитрий Вишневский (35).

Алексей Жамнов побил рекорд Милоша Ржиги по числу матчей КХЛ в качестве главного тренера «Спартака». Для Жамнова эта играла стала 141-й в этой должности.

В параллельном матче ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счетом 3:0, одержав вторую сухую победу над череповчанами за семь дней.