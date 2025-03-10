Спорт ,
0
«Спартак» победил «Ак Барс» в рекордном матче Жамнова
«Спартак» победил «Ак Барс» в рекордном матче Жамнова в КХЛ
Матч в Казани завершился со счетом 5:3 в пользу «Спартака». Жамнов провел рекордный 141-й матч во главе «красно-белых»
Алексей Жамнов
Московский «Спартак» одержал выездную победу над казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:3.
У хозяев забивали Альберт Яруллин (26-я минута), Семен Терехов (34) и Дмитрий Яшкин (51).
У «Спартака» отличились Павел Ткаченко (восьмая минута), Иван Морозов (10, 60), Ансель Галимов (32), Дмитрий Вишневский (35).
Алексей Жамнов побил рекорд Милоша Ржиги по числу матчей КХЛ в качестве главного тренера «Спартака». Для Жамнова эта играла стала 141-й в этой должности.
В параллельном матче ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счетом 3:0, одержав вторую сухую победу над череповчанами за семь дней.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».