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Спорт ,  
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«Торпедо» опубликовало свидетельство, подтверждающее членство в РПЛ

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов сейчас находятся в СИЗО по делу о даче взятки футбольному арбитру
Фото: телеграм-канал ФК «Торпедо»
Фото: телеграм-канал ФК «Торпедо»

Московское «Торпедо» сообщило, что получило свидетельство, подтверждающее членство клуба в Ассоциации футбольных клубов «Российская премьер‑лига» (РПЛ).

Документ за подписью президента РПЛ Александра Алаева опубликован в телеграм-канале московского клуба.

Глава РПЛ заявил об угрозе целостности соревнований
Спорт
Александр Алаев

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в элитный дивизион через два года после вылета.

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов 21 июня были арестованы на два месяца по делу о даче взятки футбольному арбитру. По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Торпедо Москва
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