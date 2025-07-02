«Торпедо» опубликовало свидетельство, подтверждающее членство в РПЛ
Московское «Торпедо» сообщило, что получило свидетельство, подтверждающее членство клуба в Ассоциации футбольных клубов «Российская премьер‑лига» (РПЛ).
Документ за подписью президента РПЛ Александра Алаева опубликован в телеграм-канале московского клуба.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Торпедо» по итогам прошедшего сезона вернулось в элитный дивизион через два года после вылета.
Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов 21 июня были арестованы на два месяца по делу о даче взятки футбольному арбитру. По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.
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