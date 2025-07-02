Тайсон Фьюри заявил о желании получить $500 млн за бой в UFC

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе не хочет больше боксировать, но готов выступить в UFC за большие деньги

Тайсон Фьюри (Фото: Matt McNulty / Getty Images)

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри готов выступить в UFC, если получит $500 млн. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Больше никаких [боксерских] боев. Я бы предпочел, может быть, провести бой в UFC, если они заплатят деньги. Какова цена? $30 млн — это мелочь для меня. Я хочу $500 млн», — сказал Фьюри.

В январе Фьюри, проигравший два последних боя украинцу Александру Усику, заявил о завершении карьеры в 36 лет.

Всего на счету Фьюри 37 боев, в которых он одержал 34 победы, один завершил вничью и еще в двух проиграл.

Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, в частности, в 2016-м (спустя почти год после победы над Владимиром Кличко и сдачи положительной пробы на кокаин) и в 2022-м, когда победил соотечественника Диллиана Уайта.