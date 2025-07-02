Хоккейный ЦСКА пригласил еще одного тренера из чемпионского «Локомотива»
Чемпион мира 2009 года в составе сборной России, бывший генеральный менеджер и тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.
42-летний специалист подписал контракт сроком на пять лет.
По ходу прошлого сезона «Фонбет» — КХЛ» Курьянов стал помощником Игоря Никитина в «Локомотиве» и выиграл с ярославским клубом Кубок Гагарина. Никитин возглавил ЦСКА 17 июня.
Как игрок Курьянов выигрывал чемпионат мира в составе сборной России и чемпионат России в составе «Авангарда». Тренерскую карьеру начал в 2018 году, работал в «Авангарде».
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