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Спорт ,  
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Футбольный «Черноморец» нашел нового инвестора вместо ГК «Дело»

ГК «Дело» ранее прекратила инвестиции в новороссийский клуб из-за разногласий с властями города при решении вопроса о реконструкции или строительстве домашнего стадиона команды. Новым спонсором стал девелопер ГК «Семья»
Фото: телеграм-канал ФК «Черноморец»
Фото: телеграм-канал ФК «Черноморец»

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» нашел нового инвестора вместо группы компаний «Дело», сообщила пресс-служба администрации города.

«Мы уже нашли инвестора в лице группы компаний «Семья». Договор уже подписан», — сказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

В рейтинге ЕРЗ компания «Семья» занимает 56-е место по объемам текущего строительства в России. Девелопер возводит 295,3 тыс. кв. м жилья в Краснодарском крае, отмечает «РБК Краснодар».

По словам Кравченко, учредителем клуба «была и остается» администрация города, а в новом сезоне бюджет клуба составляет 470 млн руб.

Миллиардер Шишкарев оставил «Черноморец» из-за спора с местными властями
Спорт
Сергей Шишкарев

В начале июня Сергей Шишкарев сообщил, что ГК «Дело» прекратила инвестиции в «Черноморец». Миллиардер объяснил это решение тем, что власти города не дают реконструировать или построить стадион для команды. ГК «Дело» стала титульным спонсором «Черноморца» в 2022 году, Шишкарев тогда занял пост председателя наблюдательного совета новороссийского клуба.

В прошлом сезоне «Черноморец» занял третье место в Первой лиге, но не получил лицензию для участия в РПЛ, поскольку городской стадион не соответствует требованиям Премьер-лиги. Поэтому в стыковых матчах «Черноморец» заменил «Сочи», который в итоге пробился в высший дивизион, победив «Пари НН».

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Футбол ФК Черноморец Новороссийск Сергей Шишкарев Первая лига (ФНЛ)
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