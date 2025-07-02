Футбольный «Черноморец» нашел нового инвестора вместо ГК «Дело»
Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» нашел нового инвестора вместо группы компаний «Дело», сообщила пресс-служба администрации города.
«Мы уже нашли инвестора в лице группы компаний «Семья». Договор уже подписан», — сказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.
В рейтинге ЕРЗ компания «Семья» занимает 56-е место по объемам текущего строительства в России. Девелопер возводит 295,3 тыс. кв. м жилья в Краснодарском крае, отмечает «РБК Краснодар».
По словам Кравченко, учредителем клуба «была и остается» администрация города, а в новом сезоне бюджет клуба составляет 470 млн руб.
В начале июня Сергей Шишкарев сообщил, что ГК «Дело» прекратила инвестиции в «Черноморец». Миллиардер объяснил это решение тем, что власти города не дают реконструировать или построить стадион для команды. ГК «Дело» стала титульным спонсором «Черноморца» в 2022 году, Шишкарев тогда занял пост председателя наблюдательного совета новороссийского клуба.
В прошлом сезоне «Черноморец» занял третье место в Первой лиге, но не получил лицензию для участия в РПЛ, поскольку городской стадион не соответствует требованиям Премьер-лиги. Поэтому в стыковых матчах «Черноморец» заменил «Сочи», который в итоге пробился в высший дивизион, победив «Пари НН».
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