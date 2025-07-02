Глава РФС ответил на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки

Дюков допустил, что российские клубы могут вернуть в еврокубки в конце года

Александр Дюков считает, что решение может быть принято в конце 2025 года

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава РФС Александр Дюков допускает, что в конце 2025 года может быть принято решение о допуске российских клубов до участия в международных турнирах. Об этом он заявил «Матч ТВ».

По словам Дюкова, в прошедшем сезоне у клубов РПЛ не было проблем с мотивацией. «Я говорил с владельцами и акционерами клубов, для них было важно быть выше в таблице. В конце года могут быть приняты соответствующие решения. Есть рейтинг, он определяет то, какие места будут являться еврокубковыми», — сказал Дюков.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. В УЕФА заявляли, что команды не вернут до окончания военной операции на Украине.

Дюков в конце марта говорил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше.