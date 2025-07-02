Давшую вейп орангутангу спортсменку исключили из боксерского клуба

Анастасия Лучкина, кандидат в мастера спорта по боксу, выступающая за ЮФО и СКФО, которая снимала на видео, как поочередно курила вейп с орангутаном в зоопарке, исключена из клуба «Боец»

Боксерша Анастасия Лучкина, которая угощала вейпом орангутана в зоопарке в Крыму, исключена из клуба «Боец». Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки и руководитель клуба Владимир Акатов.

«Она исключена из клуба. Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны», — сказал Акатов.

Ранее в сети появилось видео, как Лучкина в крымском парке львов «Тайган» затягивалась электронной сигаретой, после чего отдавала ее орангутану Дане, и та повторяла. Федерации бокса России осудила поведение спортсменки и обещала наказать.

Позднее Лучкина принесла извинения за свой поступок. В «Тайгане» говорили, что самочувствие животного ухудшилось после курения, но в итоге ситуация стабилизировалась.

Лучкина является кандидатом в мастера спорта и представляет на соревнованиях Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Воспитанником клуба «Боец» (Пятигорск), в частности, является бронзовый призер Олимпийских игр Давид Айрапетян.