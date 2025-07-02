Давшую вейп орангутангу спортсменку исключили из боксерского клуба
Боксерша Анастасия Лучкина, которая угощала вейпом орангутана в зоопарке в Крыму, исключена из клуба «Боец». Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки и руководитель клуба Владимир Акатов.
«Она исключена из клуба. Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны», — сказал Акатов.
Ранее в сети появилось видео, как Лучкина в крымском парке львов «Тайган» затягивалась электронной сигаретой, после чего отдавала ее орангутану Дане, и та повторяла. Федерации бокса России осудила поведение спортсменки и обещала наказать.
Позднее Лучкина принесла извинения за свой поступок. В «Тайгане» говорили, что самочувствие животного ухудшилось после курения, но в итоге ситуация стабилизировалась.
Лучкина является кандидатом в мастера спорта и представляет на соревнованиях Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Воспитанником клуба «Боец» (Пятигорск), в частности, является бронзовый призер Олимпийских игр Давид Айрапетян.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов