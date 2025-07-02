 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 2,85 x 3,4 2 2,45 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,85 x 3,3 2 2,05 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,1 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Боруссия Дортмунд 1 1,6 x 4,3 2 5 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Харрис Л 1 1,35 x 2 3,2 Теннис Уимблдон. Женщины Шнайдер Д Парри Д 1 1,33 x 2 3,33 Теннис Уимблдон. Женщины Крюгер Э Павлюченкова А 1 2,05 x 2 1,77 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 2,66 x 57 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Давшую вейп орангутангу спортсменку исключили из боксерского клуба

Давшую покурить вейп орангутангу в Крыму Лучкину исключили из боксерского клуба
Анастасия Лучкина, кандидат в мастера спорта по боксу, выступающая за ЮФО и СКФО, которая снимала на видео, как поочередно курила вейп с орангутаном в зоопарке, исключена из клуба «Боец»

Боксерша Анастасия Лучкина, которая угощала вейпом орангутана в зоопарке в Крыму, исключена из клуба «Боец». Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки и руководитель клуба Владимир Акатов.

«Она исключена из клуба. Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны», — сказал Акатов.

Ранее в сети появилось видео, как Лучкина в крымском парке львов «Тайган» затягивалась электронной сигаретой, после чего отдавала ее орангутану Дане, и та повторяла. Федерации бокса России осудила поведение спортсменки и обещала наказать.

Позднее Лучкина принесла извинения за свой поступок. В «Тайгане» говорили, что самочувствие животного ухудшилось после курения, но в итоге ситуация стабилизировалась.

Лучкина является кандидатом в мастера спорта и представляет на соревнованиях Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Воспитанником клуба «Боец» (Пятигорск), в частности, является бронзовый призер Олимпийских игр Давид Айрапетян.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Крым вейп парк львов Тайган
Материалы по теме
Федерация бокса осудила спортсменку, угощавшую обезьяну вейпом в Крыму
Спорт
Российского призера Олимпиады по боксу дисквалифицировали за допинг
Спорт
Американский боксер провалил взвешивание и лишился титула чемпиона WBO
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
Пашинян пригрозил уволить протестующих сотрудников компании Карапетяна Политика, 12:00
Си Цзиньпин раскритиковал «беспорядочную конкуренцию за низкие цены» Бизнес, 12:00
Sky Sport узнал о согласии Ферстаппена перейти в Mercedes Спорт, 11:56
В головном офисе «Ташира» Карапетяна в Ереване прошли обыски Общество, 11:51
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде Общество, 11:49
Лукашенко перед Днем независимости помиловал 16 осужденных Политика, 11:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трое жителей Запорожья были задержаны за перевод денег ВСУ Политика, 11:40
Баку заявил о нарушении прав азербайджанцев в России Политика, 11:40
Платежи по лицу хотят защитить ПИН-кодом. Сделает ли это их безопаснееПодписка на РБК, 11:32
Ростовского бизнесмена посадили за лед на тротуарах Общество, 11:24
Акции «Южуралзолото» рухнули на 11% на новости об обысках в офисах Инвестиции, 11:23
Адвокат заявил, что Карапетян арестован для национализации «Электросетей» Политика, 11:16
Доля не 100% и краткосрочная аренда. Признаки покупки проблемного бизнесаПодписка на РБК, 11:14