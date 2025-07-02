Россиянин первым в истории НБА будет выступать с буквой «ё» на форме
Российский баскетболист Егор Дёмин будет использовать букву Ё в своей фамилии на майке во время игры за «Бруклин Нетс» в НБА.
Согласно опубликованному видео с новичками клуба в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), Дёмин выбрал себе восьмой игровой номер, а фамилия игрока на майке написана латиницей с использованием буквы Ё: DЁMIN.
19-летний Дёмин стал первым российским баскетболистом, выбранным в топ-10 драфта НБА. Предыдущий лучший результат среди россиян — 12-й номер Ярослава Королева (2005 год).
Кроме того, Дёмин стал десятым российским игроком, задрафтованным в НБА. Сергей Карасев, выбранный в 2013 году, был последним до него, однако не смог закрепиться в лиге и в 2014-м перешел в «Бруклин Нетс», а в 2016 году вернулся в Россию.
Дёмин выступал за команды разных возрастов мадридского «Реала» с 2021 года. По окончании сезона 2023/24 он уехал в США, где играл за команду Университета Бригама Янга (BYU). В завершившемся сезоне баскетболист в среднем за игру набирал 10,6 очка, 5,5 результативной передачи и 3,9 подбора.
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