 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 2,8 x 3,4 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,85 x 3,3 2 2,05 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,1 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Харрис Л 1 1,35 x 2 3,2 Теннис Уимблдон. Женщины Шнайдер Д Парри Д 1 1,33 x 2 3,33 Теннис Уимблдон. Женщины Крюгер Э Павлюченкова А 1 1,98 x 2 1,83 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 2,66 x 57 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Россиянин первым в истории НБА будет выступать с буквой «ё» на форме

Россиянин Дёмин первым в истории НБА будет выступать с буквой «ё» на форме
Егор Дёмин выбрал себе восьмой игровой номер, а фамилия игрока на майке написана латиницей с использованием буквы Ё: DЁMIN
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Elsa / Getty Images)

Российский баскетболист Егор Дёмин будет использовать букву Ё в своей фамилии на майке во время игры за «Бруклин Нетс» в НБА.

Согласно опубликованному видео с новичками клуба в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), Дёмин выбрал себе восьмой игровой номер, а фамилия игрока на майке написана латиницей с использованием буквы Ё: DЁMIN.

Кадр из видео
Кадр из видео
(Фото: brooklynnets / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

19-летний Дёмин стал первым российским баскетболистом, выбранным в топ-10 драфта НБА. Предыдущий лучший результат среди россиян — 12-й номер Ярослава Королева (2005 год).

Кроме того, Дёмин стал десятым российским игроком, задрафтованным в НБА. Сергей Карасев, выбранный в 2013 году, был последним до него, однако не смог закрепиться в лиге и в 2014-м перешел в «Бруклин Нетс», а в 2016 году вернулся в Россию.

Дёмин выступал за команды разных возрастов мадридского «Реала» с 2021 года. По окончании сезона 2023/24 он уехал в США, где играл за команду Университета Бригама Янга (BYU). В завершившемся сезоне баскетболист в среднем за игру набирал 10,6 очка, 5,5 результативной передачи и 3,9 подбора.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Баскетбол Бруклин Нетс Егор Демин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
ФНС подала иск о банкротстве владельца танкера «Волгонефть-212» Общество, 10:27
МИД предложил НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину Политика, 10:25
Глава Татарстана встретился с Эрдоганом в Турции Политика, 10:22
МИД оценил причины претензий Азербайджана к журналистам в Баку Политика, 10:18
Педагог и крестная мать Кремниевой долины: кто такая Эстер ВойжитскиПодписка на РБК, 10:11
На Камчатке произошло землетрясение Общество, 10:11
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ Политика, 10:07
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Суд в Екатеринбурге арестовал шестого задержанного азербайджанца Политика, 10:01
ГЛОНАСС разработает стандарты кибербезопасности для дронов Технологии и медиа, 10:01
Россиянин первым в истории НБА будет выступать с буквой «ё» на форме Спорт, 10:00
Осужденного на шесть лет девелопера Худояна отпустили из СИЗО в отпуск Общество, 09:55
Зарубежным компаниям стало спокойнее в России, но они все еще готовы уйтиПодписка на РБК, 09:50
На Уимблдоне установили рекорд по вылетам игроков топ-10 посева Спорт, 09:47