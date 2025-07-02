«Реал» обыграл «Ювентус» и вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира
Футболисты мадридского «Реала» обыграли туринский «Ювентус» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Встреча, которая прошла в Майами, завершилась со счетом 1:0, на 54-й минуте мяч забил Гонсало Торрес.
В 1/4 финала соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия» или мексиканский «Монтеррей».
«Реал» выигрывал клубный чемпионат мира рекордные пять раз, «Ювентус» впервые принял в нем участие.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов