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Спорт ,  
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«Реал» обыграл «Ювентус» и вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира

В четвертьфинале соперником команды теперь станет дортмундская «Боруссия» или мексиканский «Монтеррей»
Игроки &laquo;Реала&raquo;
Игроки «Реала» (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Футболисты мадридского «Реала» обыграли туринский «Ювентус» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Майами, завершилась со счетом 1:0, на 54-й минуте мяч забил Гонсало Торрес.

В 1/4 финала соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия» или мексиканский «Монтеррей».

«Реал» выигрывал клубный чемпионат мира рекордные пять раз, «Ювентус» впервые принял в нем участие.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.

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Футбол клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Ювентус
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