Российский форвард Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» с зарплатой $8 млн

Россиянин подписал новый контракт с клубом НХЛ с зарплатой $8 млн

Срок нового соглашения Павла Бучневича с «Сент-Луисом» составил шесть лет, сумма контракта — $48 млн

Павел Бучневич (Фото: nhl.com)

Российский форвард Павел Бучневич подписал новый контракт с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Срок соглашения 29-летнего нападающего составил шесть лет, сумма контракта — $48 млн (средняя зарплата — $8 млн).

Новый контракт начнет действовать с сезона 2025/26.

Бучневич перешел в «Сент-Луис» в июле 2021 года в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс». За последние три сезона россиянин провел за «Блюз» 216 матчей, показав третий результат в команде по очкам (206), второй по голам (83) и второй по передачам (123).

В прошлом сезоне у него было 27 голов и 36 передач в 80 матчах.