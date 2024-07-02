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В НХЛ потратили рекордные $1 млрд на контракты с игроками

В первый день в центре внимания оказался «Нэшвилл», который заключил контракты на $115 млн
НХЛ
НХЛ (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Клубы НХЛ потратили на контракты с игроками рекордные $1,1 млрд во время открытия рынка. Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

В первый день в центре внимания оказался «Нэшвилл», который заключил контракты на $115 млн c экс-капитаном «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом и бывшим лидером «Вегас Годен Найтс» Джонатаном Маршессо, а также рядом других игроков.

Стэмкос признался, что с трудом принял решение об уходе из «Тампы», чье предложение его не устроило. «Я никогда не предполагал, что такой день, как сегодня, случится, но он случился, — сказал Стэмкос. — Это было определенно горькой пилюлей, когда стало ясно, что в «Тампе» это не сработает»

По его словам, они созванивались с Маршессо перед переходом в «Нэшвилл».

Всего в первый день более 100 игроков сменили команды. Среди них есть и россияне. Российский вратарь Илья Самсонов подписал годичный контракт с «Вегасом» на $1,8 млн, защитник Никита Задоров подписал шестилетний контракт с «Бостоном» на сумму $5 млн за сезон.

Рост трат связан с первым со времен пандемии увеличением потолка зарплат — до $88 млн.

«На рынке появилось много денег, — сказал генеральный менеджер Торонто Брэд Треливинг. — Клубы стали вести агрессивную политику на рынке, в результате чего многие игроки меняли команды».

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Руслан Алиев
Никита Задоров НХЛ Илья Самсонов
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