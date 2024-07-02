Тарпищев не увидел сенсации в вылете Рублева в первом круге Уимблдона

Тарпищев — о поражении Рублева на старте Уимблдона: никакой сенсации в этом нет

Глава Федерации тенниса России отметил, что Рублев давно потерял уверенность в себе и ничего с этим поделать не может

Андрей Рублев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не считает сенсацией поражение Андрея Рублева в первом круге Уимблдона. Об этом он заявил «Матч ТВ».

Рублев, шестая ракетка мира, уступил на старте Уимблдона аргентинцу Франсиско Комесанье, который занимает 122-е место в рейтинге ATP, со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

«Сейчас называют сенсацией вылет Рублева, а никакой сенсации в этом нет. Как и нет разрыва в уровне и классе со 122‑й ракеткой мира. Чуть не в форме Андрей, и все, привет! Рублев давно потерял уверенность в себе и ничего с этим поделать пока, увы, не может», — сказал Тарпищев.

В третьем сете российский теннисист после проигранной подачи несколько раз сильно ударил по своему колену ракеткой, разбив его в кровь. «Опять пустил себе кровь — и правильно сделал. Никто ведь с ним этого не сделает, так что приходится самому себя наказывать. Так Андрей устроен», — добавил глава ФТР.

Рублев впервые с 2021 года проиграл в первом круге на турнире «Большого шлема». Тогда он уступил на старте «Ролан Гаррос».