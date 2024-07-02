Решившая сменить гражданство россиянка победила украинку на Уимблдоне
Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом матче 21-летняя россиянка победила украинку Ангелину Калинину, 47-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.
Ее следующей соперницей будет соотечественница Людмила Самсонова (15-й номер посева), которая в первом круге победила испанку Ребеку Масарову со счетом 6:3, 4:6, 6:2.
Аванесян сейчас занимает 77-е место в мировом рейтинге. Месяц назад заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян сообщал, что теннисистка сменит спортивное гражданство на армянское.
Также матч первого круга 2 июля выиграла россиянка Анна Калинская (17-й номер посева), победившая Панну Удварди из Венгрии со счетом 6:3, 6:2. Дальше она сыграет против Мари Боузковой из Чехии.
Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.