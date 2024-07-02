Легионер ЦСКА пропустил сборы клуба из-за судебного процесса в Чили

В ЦСКА сообщили, что чилийский полузащитник Виктор Мендес пока не имеет возможности покинуть пределы Чили. 24-летнему футболисту предстоит судебный процесс по делу об установлении отцовства

Виктор Мендес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса на родине. Об этом «Чемпионату» сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

По его словам, Мендес пока не имеет возможности покинуть пределы Чили.

«Все дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера, по которому определенные подробности недавно фигурировали в СМИ. При этом долгое время игрок хотел решить данный вопрос самостоятельно, и клуб, к сожалению, не обладал всей информацией», — сказал Брейдо.

Брейдо подчеркнул, что вопрос находится исключительно в правовом поле другого государства. «Решение дисциплинарного характера будет принято уже по итогам разрешения ситуации. Как только станет известна дата прибытия Виктора на сборы, мы сразу сообщим об этом нашим болельщикам», — заключил он.

Ранее портал Cooperativa сообщал, что Мендесу предстоит судебный процесс по делу об установлении отцовства.

Мендес выступает за ЦСКА с 2022 года, он провел за «красно-синих» 71 матч, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряной медали Российской премьер-лиги.

В составе сборной Чили 24-летний Мендес провел 12 матчей.