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Действующая чемпионка Уимблдона сенсационно проиграла в первом круге

Действующая чемпионка Уимблдона Вондроушова покинула турнир в первом круге
Чешка Маркета Вондроушова уступила в двух сетах 83-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро
Маркета Вондроушова
Маркета Вондроушова (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии не смогла выйти во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 25-летняя Вондроушова уступила испанке Джессике Бузас Манейро, 83-й ракетке мира, со счетом 4:6, 2:6.

Вондроушова в прошлом году стала победительницей Уимблдона.

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21-летняя Бузас Манейро впервые в карьере вышла во второй круг на турнире «Большого шлема». Ее следующей соперницей будет победительница пары Кристина Буча (Испания) — Ана Богдан (Румыния).

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Маркета Вондроушова
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