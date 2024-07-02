Действующая чемпионка Уимблдона сенсационно проиграла в первом круге

Чешка Маркета Вондроушова уступила в двух сетах 83-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро

Маркета Вондроушова (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии не смогла выйти во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 25-летняя Вондроушова уступила испанке Джессике Бузас Манейро, 83-й ракетке мира, со счетом 4:6, 2:6.

Вондроушова в прошлом году стала победительницей Уимблдона.

21-летняя Бузас Манейро впервые в карьере вышла во второй круг на турнире «Большого шлема». Ее следующей соперницей будет победительница пары Кристина Буча (Испания) — Ана Богдан (Румыния).

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.