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Арбитр отказался жать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки

Судья отказался жать руку игроку сборной США после матча Кубка Америки
Перуанец Кевин Ортега не стал обмениваться рукопожатием с Кристианом Пулишичем после намека на предвзятое судейство
Капитан сборной США Кристиан Пулишич спорит с арбитром Кевином Ортегой
Капитан сборной США Кристиан Пулишич спорит с арбитром Кевином Ортегой (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Судья, обслуживавший матч Кубка Америки между сборными США и Уругваем, после игры отказался пожать руку капитану американцев Кристиану Пулишичу. Видео с инцидентом опубликовал YouTube-канал Optus Sport.

На протяжении всего матча Пулишич спорил с главным арбитром встречи Кевином Ортегой. Перуанский судья принял ряд спорных решений во время матча, в том числе засчитал гол уругвайцев в ворота США, хотя многим игрокам американской сборной показалось, что он был забит из офсайда.

После финального свистка капитан США подошел к бригаде арбитров и, предположительно, пригласил их отметить победу вместе с футболистами Уругвая, намекая на предвзятое судейство. Он также захотел обменяться рукопожатиями с рефери, однако Ортега демонстративно убрал руку за спину.

Сборная США проиграла Уругваю со счетом 0:1 в матче третьего тура группового раунда Кубка Америки по футболу и не пробилась в плей-офф турнира, в котором американцы выступали на правах хозяев. Заключительная игра в группе С прошла в Канзас-Сити. Автором единственного гола на 66-й минуте стал Матиас Оливера.

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