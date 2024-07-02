Сборная США сенсационно вылетела с домашнего Кубка Америки по футболу
Сборная США проиграла Уругваю со счетом 0:1 в матче третьего тура группового раунда Кубка Америки по футболу и не пробилась в плей-офф.
Заключительная игра в группе С прошла в американском Канзас-Сити. Автором единственного гола на 66-й минуте стал Матиас Оливера.
В другом матче группы сборная Панамы победила Боливию со счетом 3:1 и впервые в истории вышла в плей-офф турнира.
В плей-офф Кубка Америки выходят две лучшие команды группы. Панама заняла второе место с шестью очками, уступив лидерство Уругваю (9 очков), который завершил групповой раунд со 100-процентным результатом
Сборная США (3) заняла третье место, хотя наравне с Уругваем являлась фаворитом в группе С. США в пятый раз участвуют в Кубке Америки и в первые с 2007 года не вышли в плей-офф.
Команда впервые не смогла пробиться в плей-офф крупного турнира после победы в первом туре. Последнее место в группе заняла Боливия.
Турнир проходит в США, завершится 15 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.