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Эксклюзив

«Шанс войти в историю». Что ждать от Суперфинала Кубка России

«Зенит» сыграет с «Балтикой» в «Лужниках»: главное о Суперфинале Кубка России
Сможет ли «Зенит» провести один из лучших сезонов, выиграв все трофеи, или же «Балтика», вылетевшая из чемпионата России, сможет выиграть первый в истории Кубок России. Главное о Суперфинале Кубка России — в материале «РБК Спорт»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» 2 июня сыграют в Суперфинале Кубка  на московском стадионе «Лужники». Встречу обслужит Сергей Карасев.

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза: дважды на групповом этапе Кубка России и дважды в Российской премьер-лиге (РПЛ). В Кубке каждая из команд одержала по одной победе с разницей в один мяч (1:0 в пользу «Балтики» и 2:1 в пользу «Зенита»), а в чемпионате петербургский клуб дважды оказывался сильнее.

«Зенит» на пути к одному из лучших сезонов

Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Петербургский «Зенит» дошел до Суперфинала, победив в «пути РПЛ» московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. 25 мая «Зениту» исполнилось 99 лет, в этот же день клуб стал чемпионом РПЛ шестой раз подряд. Так что петербургская команда поборется за второй трофей в сезоне.

Кроме того, позже клуб из Санкт-Петербурга сыграет в матче за Суперкубок в качестве чемпиона страны. У «Зенит» есть шансы выиграть три трофея в сезоне, повторив результат сезона 2019/20.

Петербургский клуб является четырехкратным обладателем Кубка России (1998/99, 2009/10, 2015/16, 2019/20). «Зенит» лишь один раз проигрывал в финале Кубка страны: это произошло в решающем матче сезона 2001/02, команда уступила ЦСКА. Стоит отметить, что при Сергее Семаке «Зенит» лишь однажды стал обладателем Кубка страны.

Лучшим бомбардиром турнира является форвард петербургской команды Иван Сергеев. На его счету пять забитых мячей.

Иван Сергеев
Иван Сергеев
(Фото: Евдокимов Вячеслав / ТАСС)

Интересным станет противостояние «Зенита» и голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. Инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что вратарь может перейти в «Зенит». По данным журналиста, сделка еще до конца не согласована, но «в Питере уже считают Евгения своим». При этом главный тренер петербургской команды Сергей Семак не стал отрицать возможный трансфер, но отметил, что «зачастую это (слухи. — РБК.) обусловлено желанием агентов и журналистов».

Сможет ли «Балтика» спасти сезон

Калининградский клуб вышел в Суперфинал в качестве финалиста «путь регионов». В четвертьфинале Пути РПЛ «Балтика» обыграла «Локомотив» в серии пенальти (2:2, 1:1), однако в полуфинале проиграла ЦСКА (0:1, 0:2). Калининградская команда спустилась в «путь регионов». На пути к «Лужникам» «Балтика» прошла «Ростов» и «Спартак».

В конце мая «Чемпионат» и Legalbet сообщали о том, что главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, который возглавил команду в октябре 2021-го года, покинет клуб после финального матча.

«Балтика» прошлый сезон провела в высшем дивизионе страны впервые за 25 лет. Однако калининградская не смогла сохранить прописку в РПЛ, заняв 15-к место в чемпионате России и вылетев в Первую лигу.

«Балтика» может повторить судьбу ростовского СКА, который в 1981-м году победил в Кубке СССР, но вылетел во Второй дивизион и «Тосно», ставшего обладателем Кубка России, однако вылетевшего в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что для «Балтики» предстоящий матч станет возможностью, чтобы «реабилитироваться и войти в историю». «Мотивация соперника будет запредельной. Весеннюю часть они провели очень хорошо по качеству, поэтому предстоящий матч для них — шанс реабилитироваться и войти в историю», — заявил Семак.

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Футбол Кубок России по футболу ФК Зенит ФК Балтика
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