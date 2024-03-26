В Азербайджане опровергли информацию о назначении Черчесова в сборную
Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Мамедли заявил Sport24, что Станислав Черчесов не входит в список кандидатов на пост главного тренера национальной сборной страны.
«Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был», — сказал Мамедли.
Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что 60-летний Черчесов является одним из трех кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.
Последним местом работы Черчесова, бывшего тренера сборной России, был венгерский «Ференцварош», из которого его уволили в июле 2023 года после неудачи в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Последним главным тренером сборной Азербайджана был итальянец Джанни Де Бьязи, который возглавлял команду с 2020 года по ноябрь 2023-го. Под его руководством команда не сумела пройти отбор на чемпионат мира-2022 и Евро-2024.
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