Десятки фанатов подрались на футбольном матче в Подмосковье
Прокуратура подмосковного Дмитрова начала проверку по факту массовой драки футбольных болельщиков на стадионе «Локомотив», сообщила пресс-служба ведомства.
Драка произошла 1 июня перед матчем первенства Подмосковья между клубами «Дмитров» и «Солнечногорск».
В прокуратуре отметили, что в драке, начавшейся на фоне словесного конфликта, участвовали болельщики обеих команд.
Ранее в воскресенье телеграм-канал Mash написал, что участниками конфликта стали около 50 человек, при этом за медицинской помощью никто не обратился. Игру пришлось отменить.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в драке принимали участие порядка 20 человек.
РБК направил запрос в Федерацию футбола Московской области.
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