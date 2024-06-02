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Десятки фанатов подрались на футбольном матче в Подмосковье

Десятки фанатов подрались на футбольном матче в подмосковном Дмитрове
Прокуратура начала проверку по поводу драки болельщиков перед матчем первенства Подмосковья в Дмитрове, которая прошла 1 июня и началась из-за словесной перепалки

Прокуратура подмосковного Дмитрова начала проверку по факту массовой драки футбольных болельщиков на стадионе «Локомотив», сообщила пресс-служба ведомства.

Драка произошла 1 июня перед матчем первенства Подмосковья между клубами «Дмитров» и «Солнечногорск».

В прокуратуре отметили, что в драке, начавшейся на фоне словесного конфликта, участвовали болельщики обеих команд.

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Фото:Andreas Rentz / Bongarts / Getty Images

Ранее в воскресенье телеграм-канал Mash написал, что участниками конфликта стали около 50 человек, при этом за медицинской помощью никто не обратился. Игру пришлось отменить.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в драке принимали участие порядка 20 человек.

РБК направил запрос в Федерацию футбола Московской области.

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