Судья удалил шесть игроков после массовой драки в матче Второй лиги в Ставрополе

Судья удалил шесть футболистов после массовой драки в матче Второй лиги

Массовая драка произошла в концовке матча между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо»

Фото: Andreas Rentz / Bongarts / Getty Images

В концовке матча 11-го тура во Второй лиге Б в группе 1 между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка.

Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. В драке приняли участие как полевые игроки, так и те, кто находился на скамейке запасных.

По итогам драки судья показал четыре красных карточки игрокам махачкалинцев и еще две — ставропольцам.

Сама встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ставропольского «Динамо». У победителей голы забили Аслан Дышеков (37-я и 76-я минуты, оба с пенальти) и Дэвид Кокоев (84), у проигравших отличились Аман Бабаханов (56) и Шамиль Гаджиев (64).