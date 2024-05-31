Судья удалил шесть футболистов после массовой драки в матче Второй лиги
В концовке матча 11-го тура во Второй лиге Б в группе 1 между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка.
Инцидент произошел на 90-й минуте встречи. В драке приняли участие как полевые игроки, так и те, кто находился на скамейке запасных.
По итогам драки судья показал четыре красных карточки игрокам махачкалинцев и еще две — ставропольцам.
Сама встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ставропольского «Динамо». У победителей голы забили Аслан Дышеков (37-я и 76-я минуты, оба с пенальти) и Дэвид Кокоев (84), у проигравших отличились Аман Бабаханов (56) и Шамиль Гаджиев (64).
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