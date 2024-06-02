Циципас и Алькарас стали соперниками по четвертьфиналу «Ролан Гаррос»
Испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Алькарас, третья ракетка мира, в 1/8 финала победил канадца Феликса Оже-Альяссима (21) со счетом 6:3, 6:3, 6:1.
Циципас (9) обыграл итальянца Маттео Арнальди (35) в четырех сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2.
За выход в полуфинал Циципас и Алькарас сыграют между собой, при этом грек проиграл испанцу все пять предыдущих встреч.
Лучшим результатом Алькараса на «Ролан Гаррос» был полуфинал в 2023 году.
Циципас в 2021 году дошел в Париже до финала, где уступил Новаку Джоковичу.
Из россиян в одиночном разряде турнира остался только Даниил Медведев (5), который в 1/8 финала сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (11).
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