«Зенит» и «Балтика» назвали составы на суперфинал Кубка России
Петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» опубликовали составы на суперфинал Кубка России, который пройдет в воскресенье в Лужниках.
Матч начнется в 18:00 мск.
Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов (вратарь), Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Иван Сергеев, Матео Кассьерра.
У «Балтики» с первых минут сыграют: Евгений Латышонок (вратарь), Кевин Андраде, Кристиян Бистрович, Александр Жиров, Диего Луна, Алекс Фернандес, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Юрий Ковалев, Данила Козлов, Виталий Лисакович.
«Зенит» пять раз побеждал в Кубке страны, в последний раз — в 2020 году.
«Балтика» ни разу не доходила до финала турнира.
Ранее в этом сезоне калининградская команда вылетела из РПЛ, заняв 15-е место.
Выигравший Кубок России в прошлом году ЦСКА проиграл в финале верхней сетки плей-офф «Зениту» в серии пенальти.
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