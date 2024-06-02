УНИКС не позволил ЦСКА всухую выиграть финальную серию Единой лиги ВТБ

Действующие чемпионы обыграли «армейцев» со счетом 96:80 и вернули серию в Казань. ЦСКА ведет в финале до четырех побед со счетом 3–1

Фото: Телеграм-канал БК УНИКС

Казанский УНИКС сократил отставание от московского ЦСКА в финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Четвертый матч прошел в Москве и завершился победой гостей со счетом 96:80 (24:15, 27:32, 24:13, 21:20).

У победителей 27 очков набрал Ненад Дмитриевич. У ЦСКА самым результативным стал Мело Тримбл (16).

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «армейцев».

Следующий матч пройдет 5 июня в Казани.

УНИКС является действующим чемпионом Лиги ВТБ. ЦСКА в последний раз побеждал в турнире в 2021 году.