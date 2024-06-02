УНИКС не позволил ЦСКА всухую выиграть финальную серию Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС сократил отставание от московского ЦСКА в финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Четвертый матч прошел в Москве и завершился победой гостей со счетом 96:80 (24:15, 27:32, 24:13, 21:20).
У победителей 27 очков набрал Ненад Дмитриевич. У ЦСКА самым результативным стал Мело Тримбл (16).
Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «армейцев».
Следующий матч пройдет 5 июня в Казани.
УНИКС является действующим чемпионом Лиги ВТБ. ЦСКА в последний раз побеждал в турнире в 2021 году.
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