 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Балтика» сообщила о смерти 15-летнего футболиста от рака

«Балтика» сообщила о смерти своего 15-летнего воспитанника от рака
Валентин Ботоногов 2008 г.р. играл за «Балтику» в ЮФЛ. У него в прошлом году обнаружили острый миелобластный лейкоз, состояние футболиста резко ухудшилось несколько дней назад
Фото: C. Morgan Engel / Getty Images
Фото: C. Morgan Engel / Getty Images

Воспитанник академии калининградской «Балтики» Валентин Ботоногов, который боролся с острым миелобластным лейкозом, умер в возрасте 15 лет в воскресенье, сообщила пресс-служба клуба.

Ботоногов (2008 г.р.) был полузащитником «Балтики», которая играет в Юношеской футбольной лиге.

Диагноз Ботоногову поставили в 2023 году, он перенес трансплантацию костного мозга и несколько курсов химиотерапии, но в феврале его болезнь обострилась.

В «Балтике» сообщили, что состояние футболиста резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введен в медикаментозную кому.

Клуб и РФС выразили соболезнования в связи со смертью игрока.

Участник Матчей звезд Единой лиги ВТБ погиб в ДТП в США
Спорт
Дрю Гордон

«Балтика» по итогам сезона заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. В воскресенье калининградцы сыграют с «Зенитом» в суперфинале Кубка России.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Балтика рак
Материалы по теме
В ЮАР бывшего футболиста олимпийской сборной застрелили на заправке
Спорт
В Испании выступавшая за сборную 17-летняя гимнастка умерла от менингита
Спорт
Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Президентом Исландии стала бывший директор компании Ричарда Брэнсона Политика, 15:20
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 15:18
Мишустин оценил реалистичность выполнения новых нацпроектов Политика, 14:54
Глава Коми опроверг связь пожара на Ухтинском НПЗ с атакой дронов Общество, 14:51
Фабрицио Романо сообщил о подписании контракта Мбаппе с «Реалом» Спорт, 14:46
В Тверской области загорелась лодочная станция на «Московском море» Общество, 14:35
«Балтика» сообщила о смерти 15-летнего футболиста от рака Спорт, 14:28
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
МЧС сообщило о трех пострадавших в результате пожара на Ухтинском НПЗ Общество, 14:26
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России Политика, 14:22
«Не заслуживали даже ничьей». Что говорят о победе «Реала» в финале ЛЧ Спорт, 14:15
Москвичей предупредили о ливне, граде и грозе Общество, 14:12
Глава ассоциации заявил, что многие итальянские компании «обрусели» Политика, 14:11
Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» Спорт, 14:02
Два FPV-дрона взорвались у школы в белгородском селе Графовка Политика, 13:55