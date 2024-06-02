«Балтика» сообщила о смерти 15-летнего футболиста от рака
Воспитанник академии калининградской «Балтики» Валентин Ботоногов, который боролся с острым миелобластным лейкозом, умер в возрасте 15 лет в воскресенье, сообщила пресс-служба клуба.
Ботоногов (2008 г.р.) был полузащитником «Балтики», которая играет в Юношеской футбольной лиге.
Диагноз Ботоногову поставили в 2023 году, он перенес трансплантацию костного мозга и несколько курсов химиотерапии, но в феврале его болезнь обострилась.
В «Балтике» сообщили, что состояние футболиста резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введен в медикаментозную кому.
Клуб и РФС выразили соболезнования в связи со смертью игрока.
«Балтика» по итогам сезона заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. В воскресенье калининградцы сыграют с «Зенитом» в суперфинале Кубка России.
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