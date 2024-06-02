«Балтика» сообщила о смерти своего 15-летнего воспитанника от рака

«Балтика» сообщила о смерти 15-летнего футболиста от рака

Валентин Ботоногов 2008 г.р. играл за «Балтику» в ЮФЛ. У него в прошлом году обнаружили острый миелобластный лейкоз, состояние футболиста резко ухудшилось несколько дней назад

Фото: C. Morgan Engel / Getty Images

Воспитанник академии калининградской «Балтики» Валентин Ботоногов, который боролся с острым миелобластным лейкозом, умер в возрасте 15 лет в воскресенье, сообщила пресс-служба клуба.

Ботоногов (2008 г.р.) был полузащитником «Балтики», которая играет в Юношеской футбольной лиге.

Диагноз Ботоногову поставили в 2023 году, он перенес трансплантацию костного мозга и несколько курсов химиотерапии, но в феврале его болезнь обострилась.

В «Балтике» сообщили, что состояние футболиста резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введен в медикаментозную кому.

Клуб и РФС выразили соболезнования в связи со смертью игрока.

«Балтика» по итогам сезона заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. В воскресенье калининградцы сыграют с «Зенитом» в суперфинале Кубка России.