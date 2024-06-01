Россиянка в 17 лет вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 17-летняя россиянка победила 22-летнюю американку Пейтон Стернс, 62-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.
Следующей соперницей Андреевой станет представляющая Францию Варвара Грачева.
Андреева занимает 38-е место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она доходила до четвертьфинала турниров в австралийском Брисбене и Мадриде, четвертого круга на Australian Open.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Андреева пробилась впервые в карьере. В прошлом году она проиграла в третьем круге.
Россиянка стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, вышедшей в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема» (Уимблдон-2023, Australian Open-2024 и «Ролан Гаррос»-2024).
Из россиянок в четвертый круг также вышли Анастасия Потапова и Элина Аванесян.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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