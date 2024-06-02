Месси установил рекорд MLS в последнем матче перед Кубком Америки

«Интер Майами» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити». Месси забил сам и помог отличиться Луису Суаресу. Аргентинец быстрее других футболистов в истории турнира поучаствовал в 25 голах своей команды с начала сезона

Лионель Месси (Фото: Nathan Ray Seebeck / USA Today Sports / Reuters)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в матче с «Сент-Луис Сити» быстрее всех игроков в истории MLS достиг отметки 25 результативных действий с начала сезона: на его счету 12 голов и 13 передач в 12 матчах.

Предыдущий рекорд MLS в 2019 году установил Карлос Вела («Лос-Анджелес»), который добрался до этой отметки за 16 игр.

«Интер Майами» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити» со счетом 3:3, избежав поражения на 85-й минуте благодаря голу Жорди Альбы. Месси забил первый гол своей команды на 25-й минуте, а Луис Суарес, которому ассистировал аргентинец, — в компенсированное время первого тайма.

Видео: ESPN

Месси провел последний матч за «Интер Майами» перед отъездом в сборную на Кубок Америки, где сборная Аргентины будет защищать титул чемпионов, завоеванный в 2021 году. Это был первый крупный трофей Месси с национальной сборной.

Из-за Кубка Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля, Месси пропустит как минимум пять матчей MLS.

«Интер Майами» с отрывом в два очка от ближайших преследователей лидирует в турнире.