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Тренер «Боруссии» посетовал на нереализованные моменты в финале ЛЧ

Тренер «Боруссии» Терзич посетовал на нереализованные моменты в финале ЛЧ
Эдин Терзич заявил, что «Боруссия» провела фантастическую игру, но в решающих моментах игрокам не хватало «ледяного спокойствия»
Эдин Терзич
Эдин Терзич (Фото: David Ramos / Getty Images)

Дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» не хватило реализации моментов. Такое мнение высказал главный тренер немецкого клуба Эдин Терзич, которого цитирует сайт УЕФА.

Встреча прошла в Лондоне на «Уэмбли» и завершилась победой «Реала» со счетом 2:0.

«Мы показали отличную игру, и я думаю, что мы заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что мы здесь не просто для того, чтобы играть в финале, а чтобы его выиграть. Мы многое сделали правильно, но в нужный момент не хватало ледяного спокойствия», — сказал Терзич.

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По словам Терзича, «Боруссия» провела фантастическую игру. «Мы были близки к тому, чтобы выйти вперед. Но затем игра изменилась, и «Реал» показал, почему является чемпионом этого турнира. У нас были хорошие шансы в первом тайме, как у «Реала» во втором, но мы их не реализовали», — добавил тренер.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид
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