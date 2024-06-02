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Анчелотти раскритиковал игру «Реала» в первом тайме финала Лиги чемпионов

Анчелотти: в первом тайме финала ЛЧ нам пришлось страдать, но мечта продолжается
Главный тренер «Реала» заявил, что мадридскому клубу «пришлось страдать» в первом тайме, но во втором команда стала играть лучше и в итоге победила
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что победа в финале Лиги чемпионов над дортмундской «Боруссией» оказалась намного сложнее, чем его команда думала перед игрой. Итальянца цитирует сайт УЕФА.

Встреча против дортмундской «Боруссии» прошла в Лондоне на «Уэмбли» и завершилась победой «Реала» со счетом 2:0.

«К этому [победам в Лиге чемпионов] никогда не привыкнешь. Это было очень сложно, намного сложнее, чем мы думали. В первом тайме нам пришлось страдать, во втором тайме мы меньше теряли мяч, играли лучше. Но это уже пустяки. Мы победили, мечта продолжается», — сказал Анчелотти.

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Тренер отметил, что ему не понравилась игра «Реала» в первом тайме. «Мы теряли мяч слишком часто и не в тех местах. Мы позволили «Боруссии» играть так, как они хотели», — добавил Анчелотти.

64-летний Анчелотти выиграл свою пятую Лигу чемпионов в качестве тренера — трижды с «Реалом» (2014, 2022, 2024) и дважды с итальянским «Миланом» (2003, 2007). Он является рекордсменом среди тренеров по этому показателю.

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