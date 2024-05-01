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Ротенберг рассказал, как Овечкин после голевой засухи нашел свою клюшку

Роман Ротенберг: Овечкин в этом сезоне начал забивать, когда нашел свою клюшку
Ротенберг заявил, что форвард «Вашингтона» прислал ему попробовать свои клюшки, с которыми наконец стал забивать в этом сезоне. По его словам, они были изготовлены по образцу клюшки 2008 года, когда Овечкин набрал больше 100 очков
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA Today Sports / Reuters)

Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину из-за отсутствия голов по ходу сезона пришлось самому делать себе клюшки, и тогда его наконец прорвало. Об этом заявил «Матч ТВ» первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Овечкин неудачно начал минувший сезон в НХЛ. Первую шайбу он забросил лишь в пятом матче, а в ноябре — декабре у него была рекордная 14-матчевая серия без голов при 51 броске по воротам.

«Я знаю даже, что он был недоволен клюшками, которыми играл на старте чемпионата. И сам создал свою клюшку. <...> Вы представляете, что это — сделать свою клюшку? Это же высокотехнологичный продукт. Но он нашел какую‑то свою старую клюшку, которой он забивал в 2008 году, набрав тогда рекордное количество очков. Эту клюшку заново создал, произвел ее. Нашел, с кем это сделать», — сказал Ротенберг.

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Спорт
Александр Овечкин

По словам тренера СКА, Овечкин позвонил ему и предложил прислать свои клюшки, которые оказались «высочайшего уровня». «И когда Овечкин после Матча звезд начал забивать — деталей бывает много, но каждая важна — это связано с тем, что он нашел свою клюшку. И его прорвало», — добавил Ротенберг.

Всего за регулярный сезон Овечкин забросил 31 шайбу, но в плей-офф не набрал ни одного очка, а «Вашингтон» всухую проиграл серию «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 2007-2010 годах Овечкин на протяжении трех сезонов набирал более ста очков в регулярных чемпионатах, забивая 50 и более голов.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин россияне в НХЛ Роман Ротенберг
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