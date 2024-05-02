Самый дорогой итальянский футболист отделался в Англии штрафом за ставки
Итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали наказан штрафом £20 тыс. ($25 тыс.) и условной двухмесячной дисквалификацией за нарушение правил игры на ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Отстранение Тонали вступит в силу в том случае, если он снова нарушит правила о запрете беттинга до конца сезона 2024/25.
В решении комиссии говорится, что в октябре итальянская федерация (FIGC) уже отстранила Тонали на десять месяцев от футбола, а в Англии он бы получил не более полугода дисквалификации, поэтому смысла дважды наказывать его не было.
Вопросы к Тонали у FA возникли в марте, спустя несколько месяцев после вердикта FIGC — его обвинили в 50 ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023 года, когда он уже стал игроком «Ньюкасла» и ставил в том числе на матчи своей новой команды.
До перехода в клубы АПЛ Тонали играл за «Милан», его трансфер был рекордным для итальянских игроков — €64 млн.
На счету Тонали 15 матчей за сборную Италии.
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