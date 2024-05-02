Самый дорогой итальянский футболист отделался в Англии штрафом за ставки

В октябре Сандро Тонали отстранили в Италии от футбола на 10 месяцев. В Англии у него потом нашли еще 50 нарушений правил о ставках за первые месяцы игры в «Ньюкасле», но решили просто оштрафовать и дать условную дисквалификацию

Сандро Тонали (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали наказан штрафом £20 тыс. ($25 тыс.) и условной двухмесячной дисквалификацией за нарушение правил игры на ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Отстранение Тонали вступит в силу в том случае, если он снова нарушит правила о запрете беттинга до конца сезона 2024/25.

В решении комиссии говорится, что в октябре итальянская федерация (FIGC) уже отстранила Тонали на десять месяцев от футбола, а в Англии он бы получил не более полугода дисквалификации, поэтому смысла дважды наказывать его не было.

Вопросы к Тонали у FA возникли в марте, спустя несколько месяцев после вердикта FIGC — его обвинили в 50 ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023 года, когда он уже стал игроком «Ньюкасла» и ставил в том числе на матчи своей новой команды.

До перехода в клубы АПЛ Тонали играл за «Милан», его трансфер был рекордным для итальянских игроков — €64 млн.

На счету Тонали 15 матчей за сборную Италии.