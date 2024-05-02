 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В НХЛ подписали контракт со вторым челябинским вратарем за два дня

Клуб НХЛ «Анахайм» подписал 21-летнего вратаря Бутееца из системы «Трактора»
«Анахайм Дакс» заключил контракт с габаритным российским вратарем Вячеславом Бутеецом, который в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ
Вячеслав Бутеец
Вячеслав Бутеец (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор» (hctraktor.org))

«Анахайм Дакс» заключил двухлетний контракт новичка с 21-летним вратарем Вячеславом Бутеецом, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Хоккеист ростом 193 см в прошлом сезоне провел дебютный матч в КХЛ за челябинский «Трактор». Последние три сезона Бутеец в основном играл в ВХЛ за «Челмет», где в 81 матче отразил в среднем 92,3% бросков.

«Анахайм» выбрал Бутееца на драфте 2022 года под 178-м номером.

Накануне другого вратаря из системы «Трактора», 19-летнего Руслана Хажеева, подписал на три года клуб «Каролина Харрикейнз».

Клуб НХЛ подписал контракт с 19-летним воспитанником «Трактора»
Спорт
Руслан Хажеев

«Анахайм» занял 14-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-офф.

В «Анахайме» играет российский защитник Павел Минтюков.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Анахайм Дакс ХК Трактор россияне в НХЛ
Материалы по теме
Российский хоккеист возглавил гонку снайперов в плей-офф НХЛ
Спорт
НХЛ назвала тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона
Спорт
Тренер «Тампы» заявил, что Бобровский обманул судей в матче плей-офф НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 16:32
В суде Амстердама рассказали о первом слушании по апелляциям Промеса Спорт, 17:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:16
Перевозчик поменял график автобусов по одному из немногих маршрутов в ЕС Общество, 17:16
Посольство назвало конференцию в Швейцарии продавливанием формулы Киева Политика, 17:10
На Airbnb выставили летающий дом из мультфильма «Вверх» Недвижимость, 17:07
Хакеры взломали сервис Dropbox. Чем это грозит российским пользователям Технологии и медиа, 17:05
Эксперты обсудили цифровые решения для развития продаж малого бизнеса Отрасли, 17:02
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
ОЭСР улучшила прогноз для экономики России Экономика, 16:56
Reuters описал наиболее вероятный ответ России на конфискацию активов Экономика, 16:54
Погрузка РЖД снизилась из-за низких поставок угля и нефтепродуктов Бизнес, 16:50
Акции «Газпрома» потеряли более 4% после выхода отчетности за 2023 год Инвестиции, 16:43
«Газпром» в 2023 году получил убыток в размере 629 млрд руб Бизнес, 16:41
Команда беженцев из 36 человек выступит на Олимпиаде со своей эмблемой Спорт, 16:39
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 16:38