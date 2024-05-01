Клуб НХЛ подписал контракт с 19-летним воспитанником «Трактора»
Вратарь молодежной команды челябинского «Трактора» Руслан Хажеев подписал трехлетний контракт новичка с «Каролина Харрикейнз», сообщила пресс-служба клуба НХЛ.
Воспитанник «Трактора» прошлый сезон провел в Молодежной хоккейной лиге за «Белых медведей», сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате (92,7% отраженных бросков) и 12 игр в плей-офф (91,7%). Также он провел дебютную игру в ВХЛ за «Челмет».
«Каролина» выбрала Хажеева в пятом раунде драфта прошлого года под 158-м номером. Согласно профилю игрока на сайте МХЛ, его рост — 194 см, а вес — 91 кг.
«Руслан — крупный вратарь, который для своих габаритов очень хорошо двигается и обладает хорошими инстинктами», — сказал президент «Каролины» Дон Уодделл.
В соответствии с условиями контракта 19-летний Хажеев будет зарабатывать $775 тыс. за сезон в случае игры в НХЛ и $82,5 тыс. за сезон при выступлении за фарм-клуб в АХЛ. Он также получит подписные бонусы в размере $210 тыс.
В составе «Каролины» выступает известный воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов, а также россияне Андрей Свечников и Петр Кочетков.
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