Чемпион лиги кулачных боев Hardcore умер от остановки сердца во сне
Умер чемпион лиги Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев, сообщила пресс-служба турнира.
Телеграм-канал Shot пишет, что 37-летний спортсмен скончался во сне от остановки сердца в Ростове-на-Дону, куда приехал на операцию из Москвы.
ТАСС сообщает, что похороны Коломыцева пройдут в Астрахани.
Коломыцев занимался кикбоксингом, рукопашным боем, участвовал в поединках по ММА и на голых кулаках.
РБК обратился за комментарием в пресс-службы Минздрава региона и в местное управление полиции.
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