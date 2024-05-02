Чемпион лиги кулачных боев Hardcore Коломыцев умер от остановки сердца во сне

Чемпион лиги кулачных боев Hardcore умер от остановки сердца во сне

Александр Коломыцев умер в Ростове-на-Дону, куда приехал на операцию

Александр Коломыцев (Фото: aleksandr_volya_kolomycev / Instagram ((принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность))

Умер чемпион лиги Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев, сообщила пресс-служба турнира.

Телеграм-канал Shot пишет, что 37-летний спортсмен скончался во сне от остановки сердца в Ростове-на-Дону, куда приехал на операцию из Москвы.

ТАСС сообщает, что похороны Коломыцева пройдут в Астрахани.

Коломыцев занимался кикбоксингом, рукопашным боем, участвовал в поединках по ММА и на голых кулаках.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы Минздрава региона и в местное управление полиции.