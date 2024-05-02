 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпион лиги кулачных боев Hardcore умер от остановки сердца во сне

Чемпион лиги кулачных боев Hardcore Коломыцев умер от остановки сердца во сне
Александр Коломыцев умер в Ростове-на-Дону, куда приехал на операцию
Александр Коломыцев
Александр Коломыцев (Фото: aleksandr_volya_kolomycev / Instagram ((принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность))

Умер чемпион лиги Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев, сообщила пресс-служба турнира.

Телеграм-канал Shot пишет, что 37-летний спортсмен скончался во сне от остановки сердца в Ростове-на-Дону, куда приехал на операцию из Москвы.

ТАСС сообщает, что похороны Коломыцева пройдут в Астрахани.

В Берлине избили футболиста сборной Марокко
Спорт
Аймен Баркок&nbsp;(справа)

Коломыцев занимался кикбоксингом, рукопашным боем, участвовал в поединках по ММА и на голых кулаках.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы Минздрава региона и в местное управление полиции.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Елена Степанова
смешанные единоборства (ММА)
Материалы по теме
Умер экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дингаан Тобела
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Агента СБУ Кармазина осудили на 25 лет заключения Политика, 14:23
Аналитики оценили рост цен на жилье в Москве за пять лет Недвижимость, 14:22
Чемпион лиги кулачных боев Hardcore умер от остановки сердца во сне Спорт, 14:17
Меликов сообщил о посмертном звании Героя России полковнику Магомеджанову Политика, 14:12
Суд отказал АСВ в развороте сделки QIWI после отзыва лицензии у банка Финансы, 14:09
Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину Политика, 14:01
Мосбиржа обжаловала изъятие акций Соликамского магниевого завода Инвестиции, 14:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин назвал впечатляющим рост промпроизводства в регионе Дюмина Политика, 13:52
Украинским спортсменам поручили докладывать о нарушениях россиян на Играх Спорт, 13:49
«Почта России» заявила о возврате к штатному ввозу посылок из-за рубежа Общество, 13:42
Правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба Политика, 13:37
В Томске депутат предложила создать трудовые лагеря для «тунеядцев» Общество, 13:34
Акции автоконцерна «Соллерс» подскочили на 12% на фоне выхода отчета Инвестиции, 13:33
Спрос на ипотеку в России в первом квартале упал вдвое Недвижимость, 13:27