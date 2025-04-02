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«Локомотив» первым вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» выиграл серию у «Торпедо» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
«Локомотив» в четвертом матче победил «Торпедо» со счетом 2:1 и выиграл серию всухую
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Победитель регулярного чемпионата ярославский «Локомотив» стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ, обыграв в четырех матчах нижегородское «Торпедо».

Четвертый матч серии прошел в Нижнем Новгороде и завершился победой гостей со счетом 2:1.

У «Локомотива» шайбы забросили Александр Радулов (25-я минута) и Рихард Паник (29). У «Торпедо» гол забил Владислав Фирстов (58).

Следующий соперник «Локомотива» определится позднее — с сезона 2023/24 на стадии второго раунда введен перекрестный плей-офф, команды из разных конференций играют друг против друга.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Торпедо Нижний Новгород
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