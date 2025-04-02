«Локомотив» первым вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Победитель регулярного чемпионата ярославский «Локомотив» стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ, обыграв в четырех матчах нижегородское «Торпедо».
Четвертый матч серии прошел в Нижнем Новгороде и завершился победой гостей со счетом 2:1.
У «Локомотива» шайбы забросили Александр Радулов (25-я минута) и Рихард Паник (29). У «Торпедо» гол забил Владислав Фирстов (58).
Следующий соперник «Локомотива» определится позднее — с сезона 2023/24 на стадии второго раунда введен перекрестный плей-офф, команды из разных конференций играют друг против друга.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
США вывели из-под санкций Карину Ротенберг
Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Центробанк усилит контроль за мошенниками
Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов