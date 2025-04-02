СКА проиграл «Динамо» в овертайме и оказался на грани вылета из плей-офф КХЛ

Клуб Ротенберга оказался в шаге от вылета из плей-офф КХЛ

В основное время СКА отыгрался со счета 1:3 и 2:4. В первом овертайме СКА не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот, потом ему не засчитали гол, во втором овертайме у «Динамо» забил Комтуа — 5:4

Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Основное время матча в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 4:4.

У СКА отличились Иван Демидов (на второй минуте), Михаил Григоренко (43), Павел Акользин (56) и Марат Хайруллин (57).

У «Динамо» забили Павел Кудрявцев (12), Седрик Пакетт (16, 54) и Артем Сергеев (19). Четвертую шайбу гости забили во время пятиминутного меньшинства, когда СКА снял вратаря.

На четвертой минуте первого овертайма Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот голкипером «Динамо» Максимом Моторыгиным.

За 6,5 минут до конца первого овертайма у СКА отменили гол из-за блокировки вратаря.

Во втором овертайме у «Динамо» забил Максим Комтуа (93).

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Динамо».

Пятый матч пройдет 4 апреля в Москве.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, команда Романа Ротенберга — седьмое.