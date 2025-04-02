Клуб Ротенберга оказался в шаге от вылета из плей-офф КХЛ
Петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Основное время матча в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 4:4.
У СКА отличились Иван Демидов (на второй минуте), Михаил Григоренко (43), Павел Акользин (56) и Марат Хайруллин (57).
У «Динамо» забили Павел Кудрявцев (12), Седрик Пакетт (16, 54) и Артем Сергеев (19). Четвертую шайбу гости забили во время пятиминутного меньшинства, когда СКА снял вратаря.
На четвертой минуте первого овертайма Хайруллин не реализовал буллит, назначенный за сдвиг ворот голкипером «Динамо» Максимом Моторыгиным.
За 6,5 минут до конца первого овертайма у СКА отменили гол из-за блокировки вратаря.
Во втором овертайме у «Динамо» забил Максим Комтуа (93).
Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Динамо».
Пятый матч пройдет 4 апреля в Москве.
По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, команда Романа Ротенберга — седьмое.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
США вывели из-под санкций Карину Ротенберг
Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Центробанк усилит контроль за мошенниками
Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов