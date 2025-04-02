Дарья Касаткина выиграла первый матч в WTA после смены гражданства
Теннисистка Дарья Касаткина, в конце марта объявившая о смене российского спортивного гражданства на австралийское, одержала первую победу под новым флагом.
На турнире WTA в Чарлстоне (Южная Каролина, США) Касаткина в первом матче обыграла американку Лорен Дэвис (211-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:1 и вышла в 1/8 финала.
Следующей соперницей Касаткиной будет американка София Кенин (44-я) или швейцарка Белинда Бенчич (41-я).
Также на турнире успешно стартовали россиянки Анна Калинская и Диана Шнайдер.
Калинская (33-я) со счетом 6:1, 6:4 обыграла американку Кэти Макнэлли (397-я), а Шнайдер (14-я) победила соотечественницу Полину Кудерметову (59-я) — 6:3, 6:2.
Турнир в Чарлстоне относится к категории WTA-500, его призовой фонд превышает $1 млн.
Касаткина — бывшая первая ракетка России, занимает 12-е место в рейтинге WTA. В 2021 году она выиграла со сборной Кубок Билли Джин Кинг.
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