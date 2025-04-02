FIDE присвоила российской школьнице звание женского гроссмейстера
Международная шахматная федерация (FIDE) присвоила 15-летней Анне Шухман звание женского гроссмейстера, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
В марте Шухман выиграла юниорский чемпионат мира в Черногории, а в апреле с рейтингом 2413 впервые вошла в десятку лучших шахматисток России, заняв шестую строчку.
В женском рейтинге FIDE Шухман занимает 34-е место.
Шухман начала заниматься шахматами в четыре года, она неоднократная победительница и призер детских первенств страны, континента и мира по рапиду, блицу, классике и композиции, победительница первенства России среди юниорок.
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