Главный тренер «Факела» Пятибратов ушел в отставку после 0:5 от «Краснодара»

Тренер аутсайдера РПЛ подал в отставку после разгрома от «Краснодара»

Дмитрий Пятибратов возглавлял «Факел» с августа 2024 года. Команда занимает предпоследнее место в РПЛ и проиграла пять матчей подряд

Дмитрий Пятибратов (Фото: телеграм-канал ФК «Факел»)

Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Факела». Об этом сообщается в телеграм-канале воронежского клуба.

Пятибратов объявил команде о своем решении сразу после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:5).

«Факел» с 14 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда проиграла пятый матч подряд.

В следующем туре «Факел» 5 апреля дома сыграет с грозненским «Ахматом».

Пятибратов возглавлял «Факел» с августа 2024 года, когда он сменил Игоря Черевченко.

Пятибратов уже работал в «Факеле»: с октября 2020 года по сентябрь 2022 года он был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года возглавлял команду.