Тренер аутсайдера РПЛ подал в отставку после разгрома от «Краснодара»
Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Факела». Об этом сообщается в телеграм-канале воронежского клуба.
Пятибратов объявил команде о своем решении сразу после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:5).
«Факел» с 14 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда проиграла пятый матч подряд.
В следующем туре «Факел» 5 апреля дома сыграет с грозненским «Ахматом».
Пятибратов возглавлял «Факел» с августа 2024 года, когда он сменил Игоря Черевченко.
Пятибратов уже работал в «Факеле»: с октября 2020 года по сентябрь 2022 года он был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года возглавлял команду.
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