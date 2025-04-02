Две федерации гребли выступили против реки с крокодилами на Олимпиаде

Власти австралийского штата Квинсленд планируют устроить соревнования по гребле на реке Фицрой с крокодилами. Против этого выбора выступили World Rowing и ICF, под эгидой которой на Олимпиаде пройдут соревнования

Олимпийский чемпион в академической гребле Оливер Цайдлер (Фото: Francois Nel / Getty Images)

В Международной федерации академической гребли (World Rowing) заявили ТАСС, что не считают реку Фицрой в австралийском штате Квинсленд пригодной для соревнований Олимпиады-2032.

В World Rowing отметили, что река Фицрой, на которой есть гребной центр в Рокгемптоне, подходит для тренировок, но она не прошла техническое исследование, которое подтвердило бы ее способность принимать гонки национального или международного уровня. Чемпионаты Австралии на ней тоже не проводились.

Ранее выбор реки также раскритиковали в Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). «Она не отвечает стандартам для международных соревнований», — сказал представитель федерации ABC.

Реку Фицрой, в которой живут крокодилы, предложили для Игр власти штата, для которых этот объект выгоднее, поскольку требует меньше вложений в инфраструктуру.

Российский призер Игр-2012 в гребле на каноэ Алексей Коровашков, комментируя выбор организаторов Олимпиады в Австралии, говорил Vseprosport, что ему не хотелось бы соревноваться в водоеме с крокодилами, а для турниров подобного масштаба нужны «специальные гребные каналы, отсеченные от дикой природы».

Возражения против реки связаны не только с крокодилами, но и с особенностями течения, а также с водорослями, которые могут серьезно повлиять на результаты, отмечает ABC.