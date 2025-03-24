В Австралии захотели провести турнир ОИ-2032 по гребле на реке с крокодилами

В Австралии захотели провести турнир ОИ по гребле на реке с крокодилами

Устроить соревнования на реке Фицрой властям штата Квинсленд выгоднее с точки зрения инфраструктуры. В реке живут крокодилы, из которых отлавливают только тех, что больше 2 м и опасны. Список объектов Игр-2032 объявят во вторник

Река Фицрой (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

Гендиректор Федерации гребли Австралии (Rowing Australia) Сара Кук заявила, что ее беспокоит возможный выбор реки Фицрой в Рокгемптоне, в которой есть течения и крокодилы, в качестве места проведения олимпийских соревнований в 2032 году, сообщает ABC.

Власти штата Квинсленд назовут объекты Игр во вторник, 25 марта.

По словам Кук, главным критерием для выбора объекта должно быть отсутствие течений. Она отметила, что пока никто не консультировался с ее организацией, международной федерацией (World Rowing) и МОК по этому поводу.

Кук сказала, что река Фицрой является популярным местом среди гребцов, здесь же готовилась австралийская сборная к Играм в Токио, но крокодилы «могут шокировать» и даже отпугнуть иностранцев.

Призер Олимпиады в Лондоне Алексей Коровашков заявил Vseprosport, что ему не хотелось бы соревноваться в водоеме с крокодилами. «Для турниров подобного масштаба есть специальные гребные каналы, отсеченные от дикой природы. В Москве, например, к Олимпийским играм 1980 года заблаговременно вырыли подобный канал», — сказал каноист.

О планах выбрать реку Фицрой для Игр-2032 впервые сообщалось в январе. Соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ изначально планировались у плотины Уайаралонг более чем в часе езды от Брисбена, но туда необходимо проложить новую дорогу, провести электричество, обустроить другую инфраструктуру, говорил сенатор от Квинсленда Мэтт Канаван. Провести соревнования на реке Фицрой будет гораздо дешевле.

В реке Фицрой отлавливают только крокодилов больше двух метров или демонстрирующих опасное поведение. В 2023-м на реке поймали четырехметрового крокодила.