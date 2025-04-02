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Никола Йокич установил уникальное достижение в НБА

Йокич первым в истории НБА сделал трипл-дабл с 61 очком
«Денвер» проиграл «Миннесоте» во втором овертайме со счетом 139:140. Лидер «Денвера» Йокич записал на свой счет 61 очко (лучший результат сезона), по 10 подборов и передач. Тренер после матча назвал его «суперменом»
Никола Йокич
Никола Йокич (Фото: Justin Edmonds / Getty Images)

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич первым в истории НБА сделал трипл-дабл, набрав при этом более 60 очков.

«Денвер» проиграл клубу «Миннесота Тимбервулвз» во втором овертайме со счетом 139:140. Йокич не покидал площадку во второй половине матча.

Всего серб провел на паркете почти 53 минуты, набрал 61 очко (лучший показатель среди всех игроков НБА в этом сезоне), сделал 10 подборов и 10 передач.

«Этот парень — супермен», — сказал после матча главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун, которого цитирует ESPN.

Серб стал вторым игроком в истории лиги, который сделал трипл-дабл как минимум с 50 очками, но при этом его команда проиграла. Первым был Уилт Чемберлен в 1963 году.

61 очко Йокича — второй результат в истории «Наггетс» после Дэвида Томпсона, который в 1978-м набросал 73 очка.

Йокич играет за «Денвер» с 2015 года, в 2023-м стал чемпионом. Его трижды признавали самым ценным игроком сезона (2021, 2022, 2024).

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Анна Сатдинова
Баскетбол НБА Никола Йокич Денвер Наггетс
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