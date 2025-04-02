Овечкин побил новый рекорд НХЛ и повторил достижение Гретцки
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до трех голов.
Овечкин отличился голом и передачей в гостевом матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» (4:3).
Теперь на счету 39-летнего россиянина 891 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить четыре гола, чтобы побить рекорд Гретцки (894).
Овечкин благодаря голу побил рекорд НХЛ по голам с 30 лет, который принадлежал Горди Хоу (415).
Также он повторил рекорд по голам в первых периодах, установленный Гретцки (241).
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.
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