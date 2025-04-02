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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин побил новый рекорд НХЛ и повторил достижение Гретцки

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Овечкин и рекорд Гретцки
Российский форвард «Вашингтона» забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Бостоном»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Hannah Foslien / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до трех голов.

Овечкин отличился голом и передачей в гостевом матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» (4:3).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 891 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить четыре гола, чтобы побить рекорд Гретцки (894).

Овечкин благодаря голу побил рекорд НХЛ по голам с 30 лет, который принадлежал Горди Хоу (415).

Также он повторил рекорд по голам в первых периодах, установленный Гретцки (241).

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Уэйн Гретцки Бостон Брюинз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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