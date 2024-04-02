Milliyet: «Спартак» и «Краснодар» захотели купить Зайнутдинова у «Бешикташа»

В Турции сообщили о планах «Спартака» купить экс-игрока ЦСКА

Газета Milliyet сообщила, что «Бешикташ» получил предложения по трансферу полузащитника сборной Казахстана от «Спартака» и «Краснодара»

Бахтиер Зайнутдинов (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

Турецкий «Бешикташ» получил несколько предложений по трансферу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Об этом сообщает газета Milliyet.

В его подписании заинтересованы московский «Спартак» и «Краснодар». Они пока предлагают за футболиста €2–2,5 млн, «Бешикташ» же хочет получить €4–5 млн. Клуб готов расстаться с Зайнутдиновым, потому что со следующего сезона он будет считаться в Турции легионером.

В нынешнем сезоне 26-летний Зайнутдинов провел 34 матча за «Бешикташ» и забил один гол. В «Бешикташ» он перешел летом 2023 года из московского ЦСКА.

Зайнутдинов — самый дорогой казахстанский футболист по версии портала Transfermarkt (€6 млн).

На счету Зайнутдинова 36 матчей и 14 голов в составе сборной Казахстана.