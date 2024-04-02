В Турции сообщили о планах «Спартака» купить экс-игрока ЦСКА
Турецкий «Бешикташ» получил несколько предложений по трансферу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Об этом сообщает газета Milliyet.
В его подписании заинтересованы московский «Спартак» и «Краснодар». Они пока предлагают за футболиста €2–2,5 млн, «Бешикташ» же хочет получить €4–5 млн. Клуб готов расстаться с Зайнутдиновым, потому что со следующего сезона он будет считаться в Турции легионером.
В нынешнем сезоне 26-летний Зайнутдинов провел 34 матча за «Бешикташ» и забил один гол. В «Бешикташ» он перешел летом 2023 года из московского ЦСКА.
Зайнутдинов — самый дорогой казахстанский футболист по версии портала Transfermarkt (€6 млн).
На счету Зайнутдинова 36 матчей и 14 голов в составе сборной Казахстана.
Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает
АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит
В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям
В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео
В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Умерла звезда советского кино
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?