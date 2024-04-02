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«Динамо» победило клуб Первой лиги и вышло в полуфинал Кубка России

«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал Кубка России
«Бело-голубые» обыграли в гостях «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1 и вышли в первый этап 1/2 финала плей-офф в «пути регионов»
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» обыграли в гостях «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1 в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф в «пути регионов» Кубка России.

В составе победителей голы забили Вячеслав Грулев (12-я минута) и Фабиан Бальбуэна (74). У проигравших отличился Альбек Гонгапшев (69).

В других парах второго этапа 1/4 финала позднее сыграют: «Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив», «Химки» — «Ростов» и «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург».

«Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «СКА-Хабаровск» расположилась на десятой строчке в Первой лиге.

В «пути РПЛ» на полуфинальной стадии сыграют «Балтика» (Калининград) — ЦСКА (Москва) и «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Розыгрыш Кубка России в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов).

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